بوليانسكي: استبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي غير واقعي

MENAFN - Al Wakeel News)صرح نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بأن استبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي أمر غير واقعي.



وقال بوليانسكي في حديث لإذاعة "فيستي إف إم"، يوم الجمعة، إن "هذا لشعبوية بحتة، لأن المساس بمثل هذه الصلاحيات الأساسية لمجلس الأمن الدولي، المثبتة في ميثاق الأمم المتحدة أمر غير واقعي".



وأضاف: "إذا تم إدراج أي تغيير جذري على الأمم المتحدة، فإن ذلك سيؤدي إلى إعادة هيكلة المنظمة بالكامل، وتعديل الميثاق وإلى آخره. وفي الحقيقة ستكون هذه منظمة مختلفة".

روسيا اليوم