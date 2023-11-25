بوليانسكي: استبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي غير واقعي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
صرح نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بأن استبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي أمر غير واقعي.
وقال بوليانسكي في حديث لإذاعة "فيستي إف إم"، يوم الجمعة، إن "هذا لشعبوية بحتة، لأن المساس بمثل هذه الصلاحيات الأساسية لمجلس الأمن الدولي، المثبتة في ميثاق الأمم المتحدة أمر غير واقعي".
وأضاف: "إذا تم إدراج أي تغيير جذري على الأمم المتحدة، فإن ذلك سيؤدي إلى إعادة هيكلة المنظمة بالكامل، وتعديل الميثاق وإلى آخره. وفي الحقيقة ستكون هذه منظمة مختلفة".
روسيا اليوم
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