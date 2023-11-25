الارصاد : امطار في الاردن يوم الاحد - تحذيرات

ليـــلاً الأجواء باردة بوجه عام، وتدريجيا تتكاثر كميات الغيوم مع احتمال في ساعات متأخرة من الليل هطول زخات من المطر في شمال المملكة . ⛔ التحذيرات: - خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية. - خطر الانزلاق على الطرقات في شمال المملكة .

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