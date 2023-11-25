الارصاد : امطار في الاردن يوم الاحد - تحذيرات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ يوم الاحد انخفاض طفيف على درجات الحرارة ، الاجواء لطيفة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة.
ليـــلاً الأجواء باردة بوجه عام، وتدريجيا تتكاثر كميات الغيوم مع احتمال في ساعات متأخرة من الليل هطول زخات من المطر في شمال المملكة .
⛔ التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
- خطر الانزلاق على الطرقات في شمال المملكة .
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