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الارصاد : امطار في الاردن يوم الاحد - تحذيرات

11/25/2023 2:10:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ يوم الاحد انخفاض طفيف على درجات الحرارة ، الاجواء لطيفة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة.


ليـــلاً الأجواء باردة بوجه عام، وتدريجيا تتكاثر كميات الغيوم مع احتمال في ساعات متأخرة من الليل هطول زخات من المطر في شمال المملكة .
⛔ التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
- خطر الانزلاق على الطرقات في شمال المملكة .

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