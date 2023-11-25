استطلاع: معظم الألمان لا يقفون بجانب الاحتلال الاسرائيلي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف استطلاع للرأي عن الصراع في الشرق الأوسط أن معظم الألمان لا يقفون إلى جانب الاحتلال.
وبحسب نتائج الاستطلاع الذي أجراه "معهد ألينسباخ" فإن الشعب الألماني يشعر بالقلق إزاء الاشتباكات بين فلسطين وإسرائيل، لكن أقلية صغيرة تشارك الرأي القائل بأن "ألمانيا لديها مسؤولية خاصة تجاه إسرائيل".
وبحسب الاستطلاع فإن 76 % من الألمان أعربوا عن قلقهم بشأن الصراعات في الشرق الأوسط.
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