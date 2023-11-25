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استطلاع: معظم الألمان لا يقفون بجانب الاحتلال الاسرائيلي

11/25/2023 2:10:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف استطلاع للرأي عن الصراع في الشرق الأوسط أن معظم الألمان لا يقفون إلى جانب الاحتلال.
وبحسب نتائج الاستطلاع الذي أجراه "معهد ألينسباخ" فإن الشعب الألماني يشعر بالقلق إزاء الاشتباكات بين فلسطين وإسرائيل، لكن أقلية صغيرة تشارك الرأي القائل بأن "ألمانيا لديها مسؤولية خاصة تجاه إسرائيل".
وبحسب الاستطلاع فإن 76 % من الألمان أعربوا عن قلقهم بشأن الصراعات في الشرق الأوسط.

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