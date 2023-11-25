أوكرانيا: سقوط جريحين في هجوم كبير بطائرات مسيرة روسية على كييف

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت السلطات الأوكرانية عن تعرض العاصمة كييف فجر اليوم لهجوم واسع بمسيرات روسية أدى حتى الآن إلى سقوط جريحين.
وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف في منشور له على مواقع التواصل الإجتماعي: "حتى الآن سقط جريحان في منطقة سولوميانسكي وقد تلقيا الرعاية الطبية في المكان".
وأوضح كليتشكو أن مبنى سكنيا في هذه المنطقة تضرر من سقوط حطام فيما تعمل فرق الإنقاذ على إخراج امرأتين من بين الأنقاض.
وبحسب رئيس بلدية العاصمة كييف فقد اندلعت حرائق عدة في المنطقة نفسها أحدها في روضة أطفال.
وووقع حطام مسيّرات أسقطتها الدفاعات الجوية الأوكرانية في منطقة بيشيرسكي أيضا.
ولم تحدد وزارة الدفاع الأوكرانية بعد عدد المسيرات الروسية التي تم إطلاقها على كييف .
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