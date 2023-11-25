أوكرانيا: سقوط جريحين في هجوم كبير بطائرات مسيرة روسية على كييف

MENAFN - Al Wakeel News)أعلنت السلطات الأوكرانية عن تعرض العاصمة كييف فجر اليوم لهجوم واسع بمسيرات روسية أدى حتى الآن إلى سقوط جريحين.



وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف في منشور له على مواقع التواصل الإجتماعي: "حتى الآن سقط جريحان في منطقة سولوميانسكي وقد تلقيا الرعاية الطبية في المكان".



وأوضح كليتشكو أن مبنى سكنيا في هذه المنطقة تضرر من سقوط حطام فيما تعمل فرق الإنقاذ على إخراج امرأتين من بين الأنقاض.



وبحسب رئيس بلدية العاصمة كييف فقد اندلعت حرائق عدة في المنطقة نفسها أحدها في روضة أطفال.



وووقع حطام مسيّرات أسقطتها الدفاعات الجوية الأوكرانية في منطقة بيشيرسكي أيضا.



ولم تحدد وزارة الدفاع الأوكرانية بعد عدد المسيرات الروسية التي تم إطلاقها على كييف .

