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تعرف على فوائد الرمّان لأمراض القلب والسكري

11/25/2023 2:10:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجدت دراسة أن الرمّان يحتوي على خصائص يمكن أن تقلل من مقاومة الأنسولين، والتعبير الجيني المسبب للأكسدة، والذي ينتج عنه انسداد الأوعية الدموية.
وأجرى الدراسة باحثون في كل من جامعة السلطان مولاي سليمان بالمغرب، وجامعة شيربوك بكندا، ونُشرت في دورية "نيوترينتس" المتخصصة في التغذية.


واستند البحث إلى تجارب مختبرية على الفئران وجدت أن تناول مستخلصات الرمّان، والتي يدخل فيها قشر الفاكهة، لمدة 30 يوماً، يؤدي إلى انخفاض الوزن.


كما وجد فريق البحث أن تناول الرمّان يمكن أن يحسن تركيز الكوليسترول في البلازما لدى مرضى فرط شحميات الدم (الكوليسترول)، والمصابين بالسكري من النوع 2.


وبشكل عام، أظهرت نتائج البحث أن استهلاك الرمّان قد يساعد في منع اضطراب التمثيل الغذائي، ويشمل ذلك أمراض القلب وتصلب الشرايين والسكري وضغط الدم.


وتدعم هذه النتائج الأبحاث الحديثة، التي تشير إلى المزايا المعززة للصحة للأكلات الطبيعية الغنية بالبوليفينول المضاد للأكسدة.

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