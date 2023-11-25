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الاتحاد الأوروبي وكندا يؤكدان دعمهما الثابت لأوكرانيا

11/25/2023 2:10:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد كل من كندا والاتحاد الأوروبي يوم امس الجمعة دعمهما "الثابت" لأوكرانيا في محاربة روسيا وتعهدا مكافحة تغير المناخ قبل أيام فقط من قمة حول هذا الموضوع.

وقال زعماء كندا والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك: "سنبقى إلى جانب أوكرانيا مهما استغرق الأمر من وقت".
وتابعوا: "سنعمل على تلبية احتياجات أوكرانيا العسكرية والدفاعية الفورية" وضمان تلبية احتياجاتها الأمنية "على المدى الطويل".
واغتنمت أوتاوا الفرصة لإعلان زيادة مساعداتها لكييف، حيث أشار رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو خلال مؤتمر صحافي في مدينة سان جان على ساحل المحيط الأطلسي إلى أن "كندا ستتبرع بأكثر من 11 ألف بندقية هجومية وأكثر من تسعة ملايين خرطوشة".
وأبدى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال استعداد الاتحاد الأوروبي لبذل "المزيد في الأسابيع المقبلة" لدعم كييف.

روسيا اليوم

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