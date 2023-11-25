الدهون المشبعة قد تؤثر على مستوى التستوستيرون

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استكشفت دراسة حديثة العلاقة بين استهلاك الدهون الغذائية ومستوى الهرمونات لدى الرجال في منتصف، وخاصة هرمون التستوستيرون، في ضوء الأبحاث التي وجدت تراجعاً بنسبة 1% من مستوى الهرمون لدى الرجال خلال الـ 50 عاماً الماضية.واستندت الدراسة التي أجريت في جامعة إيست فنلندا إلى بيانات دراسة سكانية عن أمراض القلب شملت 2546 رجلاً متوسط أعمارهم 53 عاماً، تمت متابعتهم بالفحوصات بين عامي 1984 و1989.

وتم تقييم المدخول الغذائي لهم باستخدام سجل غذائي لمدة 4 أيام من الأسبوع، ويوم واحد في عطلة نهاية الأسبوع في وقت الفحوصات الأساسية.



وتلقى المشاركون تعليمات من أخصائي التغذية حول كيفية استكمال السجلات الغذائية، وكتاباً يحتوي على صور لـ 126 نوعاً من الأطعمة والأطباق الشائعة. وعلى صور من 3 إلى 5 أحجام شائعة الاستخدام لكل مادة غذائية.



ووفق "نيوز مديكال"، ربطت النتائج زيادة تناول الدهون الحيوانية بانخفاض هرمون التستوستيرون في الدم.



وتوجد هذه الدهون في الأطعمة الحيوانية، أو من دهون نباتية تعرضت للتسخين في حرارة عالية كالطعام المقلي.



وكانت العلاقة بين نوع استهلاك الدهون الغذائية الأخرى ومستوى هرمون الأندروجين متناقضة، وتتطلّب مزيداً من البحث.



ووجد البحث أن الذين اعتمدوا على الفواكه للحصول على الطاقة أكثر من الدهون لم يشهدوا تراجعاً في مستوى التستوستيرون.

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