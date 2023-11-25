جيش الاحتلال يعلن إسقاط صاروخ أطلق من لبنان على مسيّرة إسرائيلية

جيش الاحتلال يعلن إسقاط صاروخ أطلق من لبنان على مسيّرة إسرائيلية
التاريخ
11/25/2023 1:11:59 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، إسقاط صاروخ أرض جو أطلق من لبنان على مسيّرة إسرائيلية، مشيرا إلى أن المسيّرة لم تتضرر وواصلت مهمتها.
وأوضح بيان الجيش: "خلال الحادث تم إطلاق صاروخ اعتراضي وردا على الإطلاق هاجمت الطائرات المقاتلة بنية تحتية لحزب الله.
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