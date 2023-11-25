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جيش الاحتلال يعلن إسقاط صاروخ أطلق من لبنان على مسيّرة إسرائيلية

11/25/2023 1:11:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، إسقاط صاروخ أرض جو أطلق من لبنان على مسيّرة إسرائيلية، مشيرا إلى أن المسيّرة لم تتضرر وواصلت مهمتها.


وأوضح بيان الجيش: "خلال الحادث تم إطلاق صاروخ اعتراضي وردا على الإطلاق هاجمت الطائرات المقاتلة بنية تحتية لحزب الله.


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