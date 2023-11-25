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الاحتلال يشن اعتقالات شرقي نابلس

11/25/2023 1:11:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت منصات فلسطينية صباح اليوم السبت بشن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقالات خلال اقتحامها مخيم عسكر شرقي نابلس بالضفة الغربية طالت عددا من الشبان الفلسطينيين، إلى جانب الاعتداء على أحد الشبان.


ونقلت تلك المنصات أن جرافة للاحتلال نفذت أعمال تخريب وتجريف داخل المخيم.

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