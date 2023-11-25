الاحتلال يشن اعتقالات شرقي نابلس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت منصات فلسطينية صباح اليوم السبت بشن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقالات خلال اقتحامها مخيم عسكر شرقي نابلس بالضفة الغربية طالت عددا من الشبان الفلسطينيين، إلى جانب الاعتداء على أحد الشبان.
ونقلت تلك المنصات أن جرافة للاحتلال نفذت أعمال تخريب وتجريف داخل المخيم.
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