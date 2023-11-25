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بيان صادر عن نقابة الأطباء الأردنية

11/25/2023 1:11:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أدانت نقابة الأطباء الأردنية، اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية وعددا من الكوادر الطبية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن ذلك اعتداء غاشم يضاف إلى جرائم الاحتلال المتواصلة.
وأشارت النقابة في بيان صدر عنها إلى أن الاحتلال قام بقصف المستشفيات وسيارات الإسعاف وقتل المئات من الأطباء والكوادر الطبية، بالإضافة إلى اعتقالهم خلال أداء واجبهم في إنقاذ حياة الجرحى والمصابين، وهو يعد نهجا عدوانيا آخر يثبت أن هذا الكيان قد تجاوز جميع الحدود الإنسانية.

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