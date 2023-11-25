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جيش الاحتلال يقتحم البيرة

11/25/2023 1:11:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم السبت، مدينة البيرة وداهمت منزلاً فيها.


وأفادت مصادر لـ "وفا " ، بأن جيش الاحتلال اقتحم حي "جبل الطويل" وداهم منزلا يعود لعائلة الجيوسي وعاث خرابا في محتوياته.


وفي وقت لاحق، اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي مدينة البيرة، وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز في حي البالوع.


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