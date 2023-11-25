جيش الاحتلال يقتحم البيرة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم السبت، مدينة البيرة وداهمت منزلاً فيها.
وأفادت مصادر لـ "وفا " ، بأن جيش الاحتلال اقتحم حي "جبل الطويل" وداهم منزلا يعود لعائلة الجيوسي وعاث خرابا في محتوياته.
وفي وقت لاحق، اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي مدينة البيرة، وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز في حي البالوع.
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