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الاحتلال يكشف عن عدد المحتجزين لدى حماس

11/25/2023 1:11:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن عدد المحتجزين لدى المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة نحو 215.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دورون سبيلمان إن نحو 215 محتجزا مازالوا محتجزين في غزة.

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