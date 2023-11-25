الاحتلال يكشف عن عدد المحتجزين لدى حماس
التاريخ
11/25/2023 1:11:58 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن عدد المحتجزين لدى المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة نحو 215.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دورون سبيلمان إن نحو 215 محتجزا مازالوا محتجزين في غزة.
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