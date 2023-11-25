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صحفيون في BBC يتهمونها بالتحيز لإسرائيل في تغطيتها العدوان على غزة

11/25/2023 1:11:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اتهم صحفيون يعملون في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مؤسستهم بالتحيز لإسرائيل في تغطيتها الحرب على قطاع غزة، والاستماتة في إضفاء طابع إنساني على الضحايا الإسرائيليين، مقابل تجاهل معاناة الضحايا الفلسطينيين، وحذف السياق التاريخي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
جاء في عريضة لـ 8 صحفيين يعملون في "بي بي سي" بأن الهيئة البريطانية تتبنى معايير مزدوجة في التعاطي مع ضحايا العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين وضحايا الحرب الروسية الأوكرانية.

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