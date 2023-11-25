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عجلون.. الروابدة يرعى ملتقى 'عين على عمان وعين على فلسطين'

11/25/2023 1:11:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يرعى رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد الرؤوف الروابده اليوم السبت في قاعة مركز عجلون الثقافي ملتقى وطني بعنوان " عين على عمان وعين على فلسطين ".
وتتضمن فعاليات الملتقى والذي ينظمه منتدى جبل عوف الثقافي بالتعاون مع مديرية ثقافة عجلون على كلمة للدكتور الروابدة وجلسة حوارية يشارك فيها الوزير الأسبق الدكتور امين مشاقبة ورئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز عبد الحق ورئيس جامعة عمان العربية الدكتور محمد الوديان ورئيس جامعة عجلون الوطنية الدكتور فراس هنانده ورئيس جامعة جدارا الدكتور حابس الزبون .

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