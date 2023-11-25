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مصر: 200 شاحنة مساعدات مرت من معبر رفح إلى قطاع غزة يوم أمس

11/25/2023 1:11:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، أن 200 شاحنة مساعدات مرت من معبر رفح إلى قطاع غزة أمس الجمعة، مع بدء سريان الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة.
وقال رشوان في بيان صحفي فجر السبت، إنه تم إدخال 26 شاحنة إلى المستشفيات الميدانية في قطاع غزة وبرفقتهم الطاقم الخاص بهم.
وأضاف رشوان، أنه "تم خلال اليوم الأول من الهدنة استقبال 17 مصابا يرافقهم 15 شخصا، و12 من المصابين الفلسطينيين جرى سفرهم ومُرافقيهم إلى الإمارات وتركيا"، مشيرا إلى أن " 134 فلسطينيا كانوا عالقين في مصر عادوا إلى قطاع غزة بناء على رغبتهم".
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