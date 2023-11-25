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5 ملايين دينار لزيادة صادرات 150 منشأة صناعية

11/25/2023 1:11:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أطلقت شركة تنمية المشاريع والصادرات الأردنية "بيت التصدير"، المملوكة للحكومة والقطاع الخاص، برنامجا جديدا يستهدف تحفيز وزيادة صادرات 150 منشأة صغيرة ومتوسطة في القطاع الصناعي في جميع محافظات المملكة بكلفة 5 ملايين دينار.
وسجلت الحكومة، ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، العام 2019، شركة تحت مسمى "بيت تنمية المشاريع والصادرات الأردنية"- "بيت التصدير" بالشراكة مع القطاع الخاص برأسمال يبلغ 899 ألف دينار؛ إذ تشكل حصة مساهمة القطاع الخاص 51 %، فيما تشكل مساهمة الحكومة 49 %.

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