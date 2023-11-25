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مقدونيا الشمالية تفتح أجواءها أمام طائرة لافروف

11/25/2023 1:11:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت مقدونيا الشمالية أنها ستعلق مؤقتا الحظر على دخول الطائرات الروسية لأجوائها حتى يستطيع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن يشارك في اجتماع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.


وأشارت حكومة مقدونيا الشمالية إلى أنها ستفتح أجوائها أمام طائرة لافروف خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 1 ديسمبر، تزامنا مع استضافة البلاد لاجتماع وزراء خارجية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الذي سيعقد في عاصمتها سكوبيه.
وتجدر الإشارة إلى أن معظم الدول الأوروبية أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأت في فبراير 2022.

روسيا اليوم


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