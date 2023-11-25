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الاحتلال يدفع بتعزيزات نحو مخيم عقبة جبر بأريحا

11/25/2023 1:11:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال تواصل اقتحام ومداهمة مخيم عقبة جبر في أريحا شرقي الضفة الغربية وتدفع بتعزيزات عسكرية نحوه.


وفي وقت سابق اليوم السبت، أفادت منصات فلسطينية بشن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقالات خلال اقتحامها مخيم عسكر شرقي نابلس بالضفة الغربية طالت عددا من الشبان الفلسطينيين، إلى جانب الاعتداء على أحد الشبان.
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