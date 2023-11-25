الاحتلال يدفع بتعزيزات نحو مخيم عقبة جبر بأريحا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال تواصل اقتحام ومداهمة مخيم عقبة جبر في أريحا شرقي الضفة الغربية وتدفع بتعزيزات عسكرية نحوه.
وفي وقت سابق اليوم السبت، أفادت منصات فلسطينية بشن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقالات خلال اقتحامها مخيم عسكر شرقي نابلس بالضفة الغربية طالت عددا من الشبان الفلسطينيين، إلى جانب الاعتداء على أحد الشبان.
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