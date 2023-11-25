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الاحتلال يعتقل شابين من عين البيضا بالأغوار الشمالية

11/25/2023 1:11:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال، منتصف الليلة الماضية، شابين من قرية عين البيضا بالأغوار الشمالية.


وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين يزن رائد سعود فقها، وغالب نضال فقها، أثناء مرورهما عبر حاجز الحمرا، كما استولت على مركبتهما.

وفا


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