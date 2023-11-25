الاحتلال يعتقل شابين من عين البيضا بالأغوار الشمالية

الاحتلال يعتقل شابين من عين البيضا بالأغوار الشمالية
التاريخ
11/25/2023 1:11:56 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعتقلت قوات الاحتلال، منتصف الليلة الماضية، شابين من قرية عين البيضا بالأغوار الشمالية.
وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين يزن رائد سعود فقها، وغالب نضال فقها، أثناء مرورهما عبر حاجز الحمرا، كما استولت على مركبتهما.
وفا
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