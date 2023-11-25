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استشهاد 66 صحفيا في غزة منذ 7 أكتوبر

11/25/2023 1:11:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين استشهاد 66 من الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.
وأوضحت النقابة أن هناك صحفيين مفقودان هما نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد، فيما يوجد 31 صحفيا أسيرا اعتقلتهم سلطات الاحتلال.
وبيّنت أن من ضمن حصيلة الشهداء 6 صحفيات وهن: سلمى مخيمر، سلام ميمة، إيمان العقيلي، آلاء الحسنات، آيات خضورة، دعاء شرف.


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