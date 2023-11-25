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صور- 55 قتيلا في فيضانات بالصومال بعد خمس سنوات من الجفاف

11/25/2023 1:11:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغت حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت الصومال، بعد أسابيع من الأمطار الغزيرة، 55 قتيلا، بينهم 14 طفلا.


وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية /أوتشا/، في بيان، أن ما يربو عن 700 ألف شخص اضطروا إلى الفرار من ارتفاع منسوب المياه في البلاد التي عانت من موجة جفاف شديد على مدى السنوات الأخيرة.


وقدر عدد المتضررين بشكل مباشر من هذه الفيضانات بحوالي 1.7 مليون شخص، مشيرا إلى أنه يمكن تفشي مرض الكوليرا بحدة في المناطق التي تغمرها المياه.


كما لفت /أوتشا/ إلى تضرر مئات الآلاف من الأشخاص في الأجزاء الشمالية والشرقية من كينيا، جارة الصومال إلى الجنوب.


جدير بالذكر أن الصومال عانت على مدى السنوات الخمس الأخيرة من موجة جفاف حادة، الأمر الذي تسبب في حركة نزوح كبيرة بالبلاد بحثا عن المياه والكلأ.














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