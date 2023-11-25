الشرطي المدان بقتل فلويد يتعرض للطعن في السجن

تعرض الشرطي الأميركي ديريك شوفين المدان بقتل الأميركي من أصل إفريقي جورج فلويد، للطعن والإصابة على يد نزيل آخر في سجن اتحادي في أريزونا بجنوب غرب الولايات المتحدة، حسب ما أفادت صحيفة نيويورك تايمز الجمعة.

وكان مقتل فلويد قد تسبب بحركة كبيرة مناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة.

وكتبت الصحيفة الأميركية أن شوفين "تعرض للطعن الجمعة في سجن اتحادي في توكسون بولاية أريزونا، حسب شخصين مطلعين على هذا الأمر".

وأرسلت سلطات السجون الفدرالية الأميركية بيانا لوكالة فرانس برس أكدت فيه وقوع "اعتداء" من دون تحديد اسم الضحية.

وذكرت أن موظفين في السجن "اتخذوا إجراءات لإنقاذ حياة سجين" مؤكدة استدعاء الخدمات الطبية الطارئة.

وأضافت أن السجين نُقل إلى "مستشفى محلي لتلقي العلاج والخضوع لفحوص".

وقضى الأميركي الأسود جورج فلويد الذي كان يبلغ 46 عاما اختناقا في 25 مايو 2020 في مينيابوليس تحت ركبة الشرطي الأبيض الذي ركع حوالى عشر دقائق على عنقه.

وأدان قضاء مينيسوتا شوفين بالقتل بعد محاكمة كانت محط اهتمام عام 2021 وحكم عليه بالسجن 22 عاما ونصف عام.

ورفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي استئنافا قدمه شوفين ضد هذه الإدانة.

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