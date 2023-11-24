وكيل وزارة مجلس الأمة بالإنابة يشيد بالتجربة الرائدة لمجلسي الشورى والنواب في البحرين

MENAFN - Al-Anbaa) أشاد وكیل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة بالإنابة د.أحمد الھیفي الیوم الجمعة بالتجربة الرائدة لمجلسي الشورى والنواب في مملكة البحرین ودورھما الداعم للعمل التشریعي مؤكدا أھمیة تبادل الخبرات بین البلدین الشقیقین.

جاء ذلك في تصریح أدلى به الھیفي ل (كونا) على ھامش زیارة یقوم بھا والوفد المرافق له للبحرین تلبیة لدعوة من وزارة الدولة لشؤون مجلسي الشورى والنواب في المملكة.

ونوه الھیفي بمستوى التنسیق والتعاون الثنائي بین دولة الكویت ومملكة البحرین، لافتا إلى أھمیة استمرار تبادل الزیارات بین دول الخلیج للاستفادة من التجارب في ھذا المجال.

وفي السیاق نفسه رحب رئیس وأعضاء مجلس النواب البحریني بالوفد الكویتي برئاسة الھیفي وعضویة مدیر إدارة العلاقات العامة والإعلام أسامة البلھان خلال زیارة مجلس النواب البحریني التي شملت التعرف على النظم واللوائح المعمول بھا بالبحرین بالإضافة إلى حضور جلسة لمجلس النواب.

كما أعرب رئیس مجلس النواب وأعضاء المجلس عن شكرھم لدولة الكویت على مواقفھا في دعم القضایا الخلیجیة والعربیة لا سیما القضیة الفلسطینیة.

بدوره أشاد وزیر شؤون مجلسي الشورى والنواب البحریني غانم البوعینین خلال استقباله الوفد الكویتي بالعلاقات الأخویة والتاریخیة المتینة التي تجمع البلدین الشقیقین وما ترتكز علیه من وشائج القربى والمحبة والمصیر المشترك.

وأشار إلى دور ھذه الزیارات في تعزیز العلاقات والارتقاء بھا نحو مستویات أكثر تكاملا وشمولیة.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزیز التعاون بین وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة بدولة الكویت ووزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب البحرینیة من خلال تفعیل مذكرة التفاھم الموقعة بین الوزارتین.

من جانبه، أعرب الھیفي خلال اللقاء عن بالغ الشكر والتقدیر لوزیر شؤون مجلسي الشورى والنواب وجمیع منتسبي الوزارة على حسن الترحیب وكرم الضیافة متطلعا إلى تنمیة مسارات التعاون بین الجانبین بما یعود بالنفع على البلدین وشعبیھما الشقیقین.

وقام الوفد بزیارة لمتحف البحرین الوطني ومركز الشیخ إبراھیم للتراث وكذلك مركز (ابحث) الذي أعاد ترمیمه سمو أمیر البلاد الراحل الشیخ صباح الأحمد

طیب

الله

ثراه.