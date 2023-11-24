تكليف مدير عام المؤسسة برفع تقرير حول تحقيق مطالب سكان شرق تيماء الأسبوع المقبل

وزير الإسكان تفقد "شرق تيماء" و استمع لمطالبات المواطنين وأبدى تفهمه لها ووعد بتحقيق ما يمكن منها

عاطف رمضان

‏تفقد وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة أمس الخميس مشروع شرق تيماء بحضور النائب فايز الجمهور وقيادات المؤسسة العامه للرعاية السكنية.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي ان وزير الإسكان استمع خلال الزيارة لشرح موجز من مدير عام "السكنية" بالتكليف م. راشد العنزي عن مكونات المشروع الذي يشمل 509 ببيوت ويتألف كل بيت منها من دورين إلى جانب الخدمات الخاصة بالبنية التحتية لها، علاوة على عدد من المباني العامة.

ولفتت إلى ان الوزير استمع خلال الجولة لملاحظات المواطنين الذين التقى عدد منهم اضافة إلى بعض المطالبات التي رفعها النائب فايز الجمهور.

وأشارت المؤسسة إلى أن ملاحظات المواطنين تركزت حول رغبتهم بالسماح ببناء دور إضافي توسعة على ساكني المنطقة، بالإضافة إلى طلبهم بالسماح لهم بالتبادل فيما بينهم وبين المواطنين في ذات النوعية من البيوت في مدينة شرق صباح الأحمد التي تم إنشاؤها لنفس الفئة وهم "من باع بيته".

وتابعت: تقدم المواطنون بطلب الموافقة على إصدار بنك الائتمان للقرض الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة لبناء مستلزماتهم في هذه البيوت مثل المصعد اسوة باخوانهم المواطنين في البيوت السكنية في توزيعات المؤسسة الاعتيادية.

وأعلنت المؤسسة ان وزير الإسكان وعد المواطنين بدراسة جميع مطالباتهم التي تفهمها جيدا وأنه سيسعى جاهدا لإقرارها ‏مؤكدا حرص مجلس الوزراء وكذلك مجلس الأمة على رفع المعاناة عن المواطنين بمجرد العلم بها .

وزادت: إن وزير الإسكان أشار في حديثه الى أن جميع الملاحظات التي أبداها المواطنون جوهرية ومقدرة وتستحق بحثها واتخاذ ما يمكن بشأنها في القريب العاجل بعد استكمال الأطر القانونية والفنية والإدارية لها.

وبينت المؤسسة أنه في نهاية الجولة اعرب الوزير عن شكره للنائب فايز الجمهور وللمواطنين وللجهاز الفني المشرف على تنفيذ المشروع، كما أصدر توجيهه لمدير عام المؤسسة بالتكليف برفع تقرير عاجل له خلال الأسبوع القادم حول مطالبات المواطنين والإجراءات اللازمة

لتحقيقها.