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تعمير أرض الفيروز.. 6.5 مليار جنيه استثمارات حكومية لتنمية شمال سيناء

11/24/2023 11:23:48 PM
(MENAFN- Youm7) تولى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما بالغا بتنمية سيناء ، في شتي المجالات والقطاعات التنموية.



وفي هذا الصدد، نشير إلى توجيه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) استثمارات حكومية لتنمية محافظة شمال سيناء حوالى 6.5 مليار جنيه تمول الخزانة العامة منها نحو 2.994 مليار جنيه.



ويلاحظ من استحواذ قطاع الخدمات الأخرى على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة شمال سيناء (نحو %50)، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 10.5%، وقطاع الزراعة واستصلاح الأراضى بنحو 6.4%، ثم قطاعات الأنشطة العقارية والخدمات التعليمية بنسب 5.7% و5.3%، 5% على الترتيب.



ومن هذا المنطلق نلقى الضوء على أهم المشروعات المدرجة تحت بند "مجال الخدمات الأخرى":



1- استكمال إنشاء مبانٍ خدمية وإدارية لتوفير مناخ ملائم للعمل.

2- رفع المستوى الفكري والصحي والاجتماعي ودعم الترابط الأسرى.

3- إحلال وتجديد المساجد القائمة بالمحافظة، وتحويل المسجد العادي إلي مسجد جامع، وإنشاء مساجد بالمدن الجديدة.

4- تطوير ورفع كفاءة مجزر بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، بهدف الحفاظ على البيئة من التلوث والحفاظ على صحة المواطنين، وتوفير لحوم حمراء نظيفة للمواطنين بجودة عالية، فضلا عن 3 الاستفادة من مخلفات المجازر وإعادة تدويرها.

5- إنشاء مراكز شباب بالمحافظة، وتطوير المنشآت الشبابية.

6- استكمال تطوير وتجهيز ديوان عام مديرية التموين والإدارات التموينية التابعة.

7- استكمال رفع كفاءة وتطوير طرق العريش بشارع الفاتح بطول 18 كم وعرض 25 م (مقاولة الهيئة قطة عام 2024/25 الهندسية للقوات المسلحة).

8- تطوير منظومة الحماية المدنية آلات ومعدات.

9- تطوير منظومة الإنارة بتوريد وتركيب محول بالكشك قدرة 300 ك.ف.أ بالمشتملات وأعمدة منخفض بنخل القديمة، وتدعيم تجمع الشياخة بعدد 50 عمود منخفض.

10- تحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية.

11- تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية بالمدينة.

12- تطوير منظومة الإنارة.

13- ترميم وتطوير المواقع الأثرية الإسلامية والقبطية واليهودية بشبة جزيرة سيناء.












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