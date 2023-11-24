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الحسابات الفلكية تكشف موعد أول أيام شهر رجب لعام 1445 هجريا

11/24/2023 11:23:48 PM
(MENAFN- Youm7) يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد شهر رجب لعام 1445 هجريا، وذلك بعد أن كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، عن موعد شهر جمادى الآخرة لعام 1445 هجريا.



ووفقا للحسابات الفلكية يولد هلال شهر جمادى الآخرة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 1:33 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء 29 من جمادى الأولى 1445 هـ الموافق 2023/12/13 (يوم الرؤية).



ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 22 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 17 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (16 - 22 دقيقة).



أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (7 -
37 دقيقة)، وتكون غرة شهر جمادى الآخرة 1445 هـ فلكياً يوم الخميس 2023/12/14.



أما عن شهر رجب، ووفقا للحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس، يكون أول أيام شهر رجب لعام 1445 هجريا فلكيا، السبت 13 يناير 2024، وعدد أيامه 29 يوما.



نظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى: 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأولى – 6 جمادى الآخرة – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة.












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