-->

Saturday, 25 November 2023 08:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الداخلية التونسى يبحث مع نظيريه الإيطالى والليبى سبل التعاون للتصدى للهجرة غير الشرعية

11/24/2023 11:23:46 PM
(MENAFN- Youm7) بحث وزير الداخلية التونسية كمال الفقى مع نظيريه الإيطالى ماتيو بيانتدوزى والليبى عماد الطرابلسى سبل التعاون المشترك للتصدى للهجرة غير الشرعية.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية فى بيان لها الجمعة أن اللقاء جاء خلال زيارة وزير الداخلية التونسي لايطاليا، منوهة بأن اللقاء عكس قوة العلاقات التى تجمع بين الدول الثلاث والتعاون المثمر بينهم خاصة ملف الهجرة (الشرعية وغير الشرعية).

ونوه البيان بأنه تم أيضا مناقشة تضافر الجهود المشتركة للحد من الآثار السلبية للهجرة غير الشرعية قصد إيجاد الحلول العملية والعاجلة في إعادة المهاجرين غير الشرعيين وتثبيتهم بشكل دائم ببلدانهم الأصلية في إطار حلول تنموية.








MENAFN24112023000132011024ID1107483158

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث