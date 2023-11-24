وزير الداخلية التونسى يبحث مع نظيريه الإيطالى والليبى سبل التعاون للتصدى للهجرة غير الشرعية

MENAFN - Youm7) بحث وزير الداخلية التونسية كمال الفقى مع نظيريه الإيطالى ماتيو بيانتدوزى والليبى عماد الطرابلسى سبل التعاون المشترك للتصدى للهجرة غير الشرعية.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية فى بيان لها الجمعة أن اللقاء جاء خلال زيارة وزير الداخلية التونسي لايطاليا، منوهة بأن اللقاء عكس قوة العلاقات التى تجمع بين الدول الثلاث والتعاون المثمر بينهم خاصة ملف الهجرة (الشرعية وغير الشرعية).

ونوه البيان بأنه تم أيضا مناقشة تضافر الجهود المشتركة للحد من الآثار السلبية للهجرة غير الشرعية قصد إيجاد الحلول العملية والعاجلة في إعادة المهاجرين غير الشرعيين وتثبيتهم بشكل دائم ببلدانهم الأصلية في إطار حلول تنموية.



