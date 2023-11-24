المفوضية الأوروبية: يجب وقف عنف المتطرفين بمستوطنات الضفة الغربية

(MENAFN
- Youm7)
قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية إنه يتعين وقف العنف المتصاعد الذي يمارسه المتطرفون في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل ويجب أن يتوقف.
ويتزايد
عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين
في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر.
وقالت فون دير لاين "لا بد أن نمنع انتشار العنف وعليه يصبح التعايش السلمي ممكنا بحل الدولتين".
جاءت تصريحاتها في مؤتمر صحفي بكندا مع رئيس الوزراء جاستن ترودو ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.
وأضافت "يحتاج الشعب الفلسطيني ودول الجوار العربية إلى تطمين بأنه لن يكون هناك تهجير قسري، بل تصور قابل للتطبيق بشأن
دولة فلسطينية مستقلة، عبر إعادة توحيد غزة والضفة الغربية، في ظل حكم سلطة فلسطينية بعد إصلاحها. ومن أجل هذه الغاية، يجب أن يتوقف
عنف المتطرفين
غير المقبول في الضفة الغربية".
وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الولايات المتحدة مستعدة لفرض
حظر تأشيرات على "المتطرفين"
الذين يهاجمون المدنيين في الضفة الغربية المحتلة.
MENAFN24112023000132011024ID1107483157
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.