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المفوضية الأوروبية: يجب وقف عنف المتطرفين بمستوطنات الضفة الغربية

11/24/2023 11:23:46 PM
(MENAFN- Youm7)

قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية إنه يتعين وقف العنف المتصاعد الذي يمارسه المتطرفون في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل ويجب أن يتوقف.

ويتزايد
عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين
في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر.

وقالت فون دير لاين "لا بد أن نمنع انتشار العنف وعليه يصبح التعايش السلمي ممكنا بحل الدولتين".

جاءت تصريحاتها في مؤتمر صحفي بكندا مع رئيس الوزراء جاستن ترودو ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وأضافت "يحتاج الشعب الفلسطيني ودول الجوار العربية إلى تطمين بأنه لن يكون هناك تهجير قسري، بل تصور قابل للتطبيق بشأن
دولة فلسطينية مستقلة، عبر إعادة توحيد غزة والضفة الغربية، في ظل حكم سلطة فلسطينية بعد إصلاحها. ومن أجل هذه الغاية، يجب أن يتوقف
عنف المتطرفين
غير المقبول في الضفة الغربية".

وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الولايات المتحدة مستعدة لفرض
حظر تأشيرات على "المتطرفين"
الذين يهاجمون المدنيين في الضفة الغربية المحتلة.








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