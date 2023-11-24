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وزير الشؤون الخارجية التونسية يؤكد عمق علاقات التعاون مع اليونان

11/24/2023 11:23:45 PM
(MENAFN- Youm7) أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، عمق علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين تونس واليونان.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، فى بيان، الجمعة، أن ذلك جاء خلال لقاء الوزير نبيل عمار، مع سفير اليونان لدى تونس أنجيلو تساوسيس؛ بمناسبة انتهاء مهامه في تونس.

من جهته.. عبّر السفير المنتهية مهامه، عن بالغ شكره للتجاوب والتعاون، الذي لقيه من السلطات التونسية طيلة فترة تعيينه.








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