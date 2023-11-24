مباحثات بين الجزائر وسيراليون حول الأوضاع فى الساحل وأزمة النيجر

MENAFN - Youm7) بحث وزير الخارجية الجزائرى أحمد عطاف، مع جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون منسق مجموعة العشرة التابعة للاتحاد الإفريقى، مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل، وبالخصوص تلك المتعلقة بالأزمة السياسية والدستورية في النيجر.

جاء ذلك على هامش مشاركة الوزير الجزائري ممثلاً عن الرئيس عبد المجيد تبون، اليوم، بغينيا الاستوائية، في أعمال القمة الإفريقية حول إصلاح مجلس الأمن.

وبحسب وزارة الخارجية الجزائرية، نقل عطاف إلى رئيس سيراليون تحيات نظيره الجزائري، وأكد له تطلعه لمواصلة العمل معه لتوطيد العلاقات التي تجمع بين البلدين على كافة الأصعدة، خاصة وأنهما سيمثلان القارة الإفريقية معاً كعضوين غير دائمين في مجلس الأمن ابتداء من مطلع يناير المقبل.



وأضافت الوزارة الجزائرية، أن المحادثات شكلت فرصة لاستعراض التطورات التي يشهدها ملف إصلاح مجلس الأمن في الآونة الأخيرة.



