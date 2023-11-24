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تعرف على أهم توصيات الزراعة لمزارعى نخيل البلح حتى نهاية نوفمبر

11/24/2023 11:23:42 PM
(MENAFN- Youm7) أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول نخيل البلح مراعاتها، خلال شهر نوفمبر.



وتمثلت أهم التوصيات التي أعد مادتها العلمية المعمل المركزي لبحوث النخيل في الآتي:



العمليات
1- قطع السعف اليابس فقط وبقايا العذوق وأغلفة الطلع الباقية على رأس النخلة في الموسم الماضي مع قطع وإزالة الرواكيب (الفسائل الهوائية ).



2- يفضل ترك بقايا العذوق (حوامل السوباطات) حتى تجف طبيعيا للموسم القادم. 3- الاستمرار في عمليات العزق والتعشيب بهدف تهوية التربة وإزالة اثر تنافس الحشائش مع النخيل في أحواضها.



التسميد
1- إضافة السماد العضوي المعقم والمتخمر جيدا بمعدل (50-75) كجم للشجرة البالغة مع سماد يحتوي العناصر الصغري بمعدل 150 جم لكل نخلة على أن يقلب مع التربة .



الرى
1- الرى بالتنقيط 4نقاط *8 لتر ساعة شهر نوفمبر .



2- الرى الفقاعى .2 نقاط * 25 لتر ساعة شهر نوفمبر



برنامج مكافحة آفات محصول نخيل البلح


1- مراقبة وفحص المصايد الفورمونية الضوئية.



2- الاستمرار في مكافحة حشرة الدوباس و الحميره والسوسة الحمراء.



3 – مكافحة مرض الخامج "تعفن النورات أو خياس طلع النخيل" الذي يمكن أن ينقل من الحقول المجاورة عن طرق الرش على دفعتين الأولى خلال هذا الشهر والثانية بعد مرور شهر ويرش المبيد في قلب النخلة وقمتها.












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