كاهن كنيسة العذراء للأقباط الكاثوليك بالمعادى: نصلى من أجل سلام غزة

MENAFN - Youm7) "المجد لله فى الأعالى وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة" بتلك الكلمات من الكتاب المقدس تحتفل الكنائس الكاثوليكية والأسقفية بعيد الميلاد المجيد مساء ليلة 24 ديسمبر، حيث يترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثولي في مصر القداس بكاتدرائية مدينة نصر، فيما يترأس المطران سامى فوزى قداس الكنيسة الأسقفية بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

ويقول الأب يوحنا عادل كاهن كنيسة العذراء مريم بالمعادى للأقباط الكاثوليك فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن صوم الميلاد يكون أقل من صوم القيامة والقداسات فيه تكون أغلبها يوم الأحد ويوجد نهضة روحية طوال الوقت وتكون عن موضوع ميلاد المسيح طوال الأسبوعين.

وأضاف، إن الكنيسة الكاثوليكية طوال الوقت تدعو للسلام ووقف نزيف الدماء في فلسطين، وجاء ذلك بناء على دعوة البابا فرنسيس وكان هناك صوم مخصص لنية السلام في العالم بالإضافة إلى القداسات اليومية والصلوات من أجل السلام في العالم.



