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الأعلى للجامعات يعقد اجتماعه الدورى بجامعة بور سعيد.. التفاصيل

11/24/2023 11:23:42 PM
(MENAFN- Youm7) يعقد المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى اليوم السبت، اجتماعه الدورى الشهرى بمقر جامعة بور سعيد وبحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات الحكومية وقيادات الوزارة.



ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الاجتماع انتظام الدراسة فى الجامعات وعقد امتحانات الميد تيرم، حيث يستعرض وزير التعليم العالي تقارير انطلاق الدراسة بالجامعات بالإضافة إلى استعراض تفاصيل خطة الأنشطة الطلابية بالجامعات.



كما يستعرض وزير التعليم العالى خلال الاجتماع محاور استراتيجية الوزارة ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية التابعة للوزارة في فعاليات معرض القاهرة الدولى للابتكار والتكنولوجيا.



ويستعرض الدكتور أيمن عاشور خلال الاجتماع الدورى نتائج زياراته الأخيرة الى اسكتلندا للمشاركة فى مؤتمر نحو العالمية خلال نوفمبر الجارى والاتفاقيات واللقاءات التى تم تنظميها على هامش المؤتمر مع وزراء التعليم بالمملكة المتحدة وتفاصيل التوسع فى إنشاء جامعات أجنبية فى مصر.














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