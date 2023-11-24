نقابة الصناعات الغذائية تعقد مؤتمرا عماليا حاشدا لدعم السيسى فى الانتخابات

MENAFN - Youm7) أعلن خالد عيش رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائي ، نائب رئيس اتحاد العمال، إن النقابة ستعقد مؤتمرا عماليا حاشدا اليوم السبت، وذلك لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح عيش، أن دعم السيسى فى الانتخابات يأتى رغبة فى استكمال مسيرة التنمية والبناء التي يقودها

الرئيس عبدالفتاح السيسي وما قطعته مصر في طريقها نحو الجمهورية الجديدة وتوفير حياة كريمة للمصريين مع الحفاظ علي المقدرات الوطنية ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه مستندا إلي برنامج إصلاح شامل لتثبيت أركان الدولة وإعادة مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبري من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 والتي تضمنت عدة محاور أساسية علي رأسها التعليم، الصحة، الطاقة، العدالة الاجتماعية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وكانت قد أعلنت النقابة العامة للصناعات الغذائية، عن تدشينها لمبادرة "كمل المسيرة" والتي تأتي استكمالا لمبادرة "شارك" والتي أطلقتها النقابة في وقت سابق، وتستهدف المبادرتين حشد صفوف العمال لدعم الرئيس في معركة البناء والتنمية التي بدأها قبل تسعة سنوات، ولجانها النقابية علي مستوى الجمهورية من أجل الحفاظ والاستمرار علي مسارات التنمية التي أنجزتها الدولة في عهد الرئيس السيسى.





