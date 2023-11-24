مستشار سابق لزيلينسكى: انتصار قوات كييف على أرض المعركة أمر مستحيل

MENAFN - Youm7) قال المستشار السابق لمكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن تحقيق القوات الأوكرانية فوزا على أرض المعركة أمر مستحيل خاصة وأن الغرب غير قادر على تزويدها بالأسلحة لمواجهة روسيا.

وعزا المستشار السابق ألِكسي أريستوفيتش، في مقابلة صحفية، استحالة فوز القوات الأوكرانية إلى حقيقة أن الغرب لا يوفر الأسلحة بالحجم المطلوب، وإذا فعل ذلك، فسوف يستغرق الأمر من 6 إلى 9 أشهر لتدريب الجنود على استخدامها.

كما انتقد

أريستوفيتش إدارة زيلينسكي

وقال إن من غير الممكن تجنيد عدد كاف من المقاتلين المتحمسين، خاصة باستخدام النهج الحالي للتعبئة وتدريبهم بشكل صحيح في ظل "المستوى السيئ للغاية للإدارة".

وأضاف أنه خلال هذا الوقت ستقوم روسيا ببناء المزيد من خطوط الدفاع، مؤكدا أن تحقيق القوات الأوكرانية نتائج على أرض المعركة لن يكون ممكنا حتى

لو تسلمت كييف مقاتلات "إف-16" وصواريخ "

ATACMS"، فإن ذلك لن يساعد في

اختراق خطوط الدفاع الروسية.

كذلك أكد أريستوفيتش أن من غير الممكن أن يزود الغرب أوكرانيا بالأسلحة بكميات كافية، مشيرا إلى أن "الاتحاد الأوروبي ببساطة لا يمتلكها بهذه الكميات".

وأضاف أن "هزيمة روسيا في ساحة المعركة تعتبر خيارا خطيرا في إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن ... إنهم لا يريدون القيام بذلك".