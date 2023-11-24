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أكبر مدن كندا تواجه ارتفاعاً حاداً لـجرائم الكراهية

11/24/2023 11:23:40 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت السلطات الكندية، الجمعة، ارتفاع عدد "جرائم الكراهية المعادية للسامية والمسلمين" فى تورونتو، أكبر مدن البلاد، بشكل حاد منذ بدء الهجوم الإسرائيلى على قطاع غزة.

وأفاد قائد الشرطة في تورنتو مايرون ديمكيو، بأنه تم الإبلاغ عن 78 جريمة كراهية في الفترة بين 7 أكتوبر و20 نوفمبر، مقارنة بـ37 جريمة في نفس الفترة من عام 2022.
وأضاف أن "العدد الحقيقي أعلى من دون شك؛ لأن البعض يترددون في تقديم بلاغات".

وأشار إلى أن "عدد جرائم الكراهية المعادية للسامية المبلغ عنها في تلك الفترة زاد إلى 3 أمثال تقريباً إذ بلغ خلال الفترة من 7 أكتوبر و20 نوفمبر إلى 38، مقارنة مع 13 في الفترة ذاتها من العام الماضي،
في حين قفز عدد الجرائم التي تستهدف السكان المسلمين والفلسطينيين والعرب إلى 17، مقابل جريمة واحدة فقط العام الماضي.

وقال ديمكيو في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون: "تأثير الأحداث في الشرق الأوسط على مدينتنا مستمر ومتصاعد منذ 7 أكتوبر".

ومنذ الهجوم الذي شنته "حماس" على جنوب إسرائيل والانتقام الإسرائيلي العنيف الذي أعقبه، اعتقلت السلطات 25 شخصاً، ووجهت 64 اتهاماً تتعلق بحوادث كراهية تم الإبلاغ عنها.

وأضاف ديمكيو: "جرائم الكراهية لا يمكنها أن تصيب الضحايا فحسب بالصدمة، بل جميع أفراد المجتمع المستهدف وخارجه".

وفي سياق متصل، أشارت شبكة "CBC" إلى أن العديد من الحوادث التي وقعت في تورونتو وأوتاوا لها علاقة مباشرة بالتوتر في منطقة الشرق الأوسط.








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