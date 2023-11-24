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طالبان تعتقل 4 موظفين بمؤسسة تنموية ألمانية

11/24/2023 11:23:40 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت ألمانيا الجمعة أن حركة "طالبان" الأفغانية اعتقلت أربعة موظفين محليين فى وكالتها التنموية الدولية "جى آى زد".

وقالت متحدثة باسم وزارة التعاون الاقتصادى والتنمية الألمانية: "أستطيع أن أؤكد أن موظفين محليين فى جى آى زد محتجزون رغم أننا لم نتلق أي معلومات رسمية عن سبب احتجازهم".

وتابعت:
"نتعامل مع الأمر بجدية ونعمل من خلال جميع القنوات المتاحة لنا لضمان إطلاق سراح زملائنا".

وكانت ألمانيا قد أغلقت سفارتها في أفغانستان بعد عودة طالبان إلى السلطة عام 2021.

من جانبه، أوضح متحدث باسم وزارة الخارجية إن القنوات التى تستخدمها برلين تشمل ممثلية الاتحاد الأوروبى بالإضافة إلى مكتب اتصال في الدوحة.

وأشار إلى أنه لا يمكن الكشف عن مزيد من المعلومات حول الموظفين الأربعة "حرصا على سلامتهم".







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