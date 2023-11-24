زعيم كوريا الشمالية يشاهد الصور الأولى للقمر الصناعي لبلاده ترصد مدن كوريا الجنوبية

MENAFN - Youm7) أفادت الوكالة المركزية للأنباء في كوريا الشمالية بأن زعيم البلاد، كيم جونغ أون، اطلع على صور لمدن كوريا الجنوبية، تم التقاطها من القمر الصناعي الاستطلاعي الذي أطلقته بيونغ يانغ.

وذكرت الوكالة أن كيم جونغ أون تفقد مركز التحكم التابع للإدارة الحكومية العامة للتقنية الجوية والفضائية في بيونغ يانغ، وتحقق من سير الأعمال للتحضير لاستخدام القمر الاستطلاعي، واطلع على الصور التي تم التقاطها في 24 نوفمبر.

وأضافت أنه اطلع على الصور "للأهداف الرئيسية على أراضي الطرف المعادي، بما فيها موكبو وغونسان وبيونغ تايك وأوسان وسيؤول".

وأطلعت الإدارة العامة كيم جونغ أون على الخط لتصوير أراضي "الطرف المعادي" ليوم 25 نوفمبر.

يذكر أن كوريا الشمالية أطلقت يوم 21 نوفمبر الجاري قمرا صناعيا عسكريا للاستطلاع. وقد أعلنت بيونغ يانغ عن تلقي الصور الأولى من القمر الصناعي.

بدورها، اعترفت سيؤول بأن عملية إطلاق القمر الصناعي التي نفذتها كوريا الشمالية كانت ناجحة على الأرجح، مضيفة أنه يجب الترقب حتى يكون من الممكن تقييم فاعلية عمله.