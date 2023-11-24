كندا والاتحاد الأوروبى يؤكدان دعمهما الثابت لأوكرانيا

MENAFN - Youm7) أكد كل من كندا والاتحاد الأوروبى الجمعة دعمهما "الثابت" لأوكرانيا في محاربةروسيا وتعهدا مكافحة تغير المناخ قبل أيام فقط من قمة حول هذا الموضوع.

وقال زعماء كندا والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك: "سنبقى إلى جانب أوكرانيا مهما استغرق الأمر من وقت".

وتابعوا:

"سنعمل على تلبية احتياجات أوكرانيا العسكرية والدفاعية الفورية" وضمان تلبية احتياجاتها الأمنية "على المدى الطويل".



واغتنمت أوتاوا الفرصة لإعلان زيادة مساعداتها لكييف، حيث أشار رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو خلال مؤتمر صحافي في مدينة سان جان على ساحل المحيط الأطلسي إلى أن "كندا ستتبرع بأكثر من 11 ألف بندقية هجومية وأكثر من تسعة ملايين خرطوشة".

وأبدى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال استعداد الاتحاد الأوروبي لبذل "المزيد في الأسابيع المقبلة" لدعم كييف.



من جهتها، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالتزام أوتاوا تجاه أوكرانيا حتى قبل العملية العسطرية الروسية في فبراير 2022.

وأوضحت فون دير لاين قائلة: "كندا وقفت إلى جانب أوكرانيا قبل العدوان الروسي"، هلى حد وصفها.

وأضافت أن تدريب كندا للقوات الأوكرانية كان "أساسيا" لكييف في بداية الأزمة الأوكرانية.

ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي درّب حتى الآن 30 ألفا من أصل 40 ألف عسكري لدعم جهود أوكرانيا، موضحة أن المفوضية الأوروبية ستعلن "قريبا" كيف تعتزم استخدام الإيرادات الناتجة عن الأصول الروسية التي جمدتها.

وفي وقت سابق، أشار متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين شرح لقادة مجموعة "العشرين" بشكل واف عن أسباب الأزمة الأوكرانية، كما استمع إلى صيغ مختلفة تحدثوا هم عنها.

وأضاف

بيسكوف: "المواقف تجاه مسألة أوكرانيا كانت متباينة خلال قمة مجموعة العشرين حيث استخدمت الدول صيغا مختلفة لتوصيف هذه الأزمة، وردا عليها قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقييمه التفصيلي لها".

وقال

بيسكوف تعليقا على نتائج القمة الافتراضية لقمة العشرين التي شارك فيها الرئيس فلاديمير بوتين الأربعاء الماضي، إنها كانت جيدة حيث تم تبادل وجهات النظر من قبل الجميع.

وأكد بوتين في حديثه للقمة، أن روسيا لم تتخل أبدا عن المفاوضات مع أوكرانيا في حين أعلنت كييف انسحابها من التفاوض، وأصدر الرئيس الأوكراني مرسوما خاصا يحظر المفاوضات مع روسيا.

وعبر بوتين عن تفهمه لـ"صدمة البعض من استمرار العدوان الروسي على أوكرانيا"،

وطرح بدوره عددا من الأسئلة على من "صدموا" بالعملية العسكرية الروسية

في أوكرانيا، فيما هم من أثاروها.