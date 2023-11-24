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موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبى فى الكونفدرالية والقناة الناقلة

11/24/2023 11:23:38 PM
(MENAFN- Youm7) يكثف فريق الزمالك بقيادة معتمد جمال استعداداته اليوم السبت لمواجهة أبو سليم الليبى فى الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية فى المباراة التى تقام ببرج العرب.
وفاز الزمالك على بيراميدز فى نصف نهائي كأس مصر نسخة 2022-2023، وتفوق الفريق الأبيض بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعدما انتهى اللقاء فى وقتيه الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.
ويتعيّن على الزمالك خوض مباراتين خلال هذا الشهر، لن يقبل جمهوره أى نتيجة أخرى سوى الانتصار، إذا ما أراد الفريق المضى قدماً نحو استعادة بريقه هذا الموسم مرة أخرى.
وبعد انتهاء فترة التوقف الدولي فى نوفمبر الجارى، يستهل الزمالك مشواره فى كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم 26، حين يستضيف أبو سليم الليبي باستاد القاهرة الدولي في انطلاقة دور المجموعات.
ويتعيّن على الزمالك تحقيق الفوز أمام نظيره الليبي، ليتجنب السيناريو المعقد الذي يطارده في كل موسم، وحسابات التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.
وفى
29 نوفمبر يحل الزمالك ضيفاً على مودرن فيوتشر، الذى يقدم مستويات إيجابية وقوية هذا الموسم، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري، والخسارة أمامه ستكون الثالثة على التوالي في المسابقة، وستضع الفريق في ورطة كبيرة. موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية يستضيف الزمالك فريق أبو سليم الليبي فى السادسة مساء الأحد المقبل فى مباراة الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية. مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية
ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلا من "ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي". جدول مباريات الزمالك في الكونفدرالية 2024
الزمالك × أبو سليم
سوار × الزمالك الزمالك × ساجرادا ساجرادا× الزمالك أبو سليم × الزمالك الزمالك × سوار القناة الناقلة لمباريات الزمالك فى الكونفدرالية 2024 يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك في مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.








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