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اليوم.. الاجتماع الفنى لمباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت بالكونفدرالية

11/24/2023 11:23:38 PM
(MENAFN- Youm7) يُعقد في تمام الثانية عشرة من ظهر اليوم السبت بقاعة مؤتمرات ستاد السلام، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت الجنوب أفريقي بالكونفدرالية، ويقام المؤتمر الصحفي في تمام الثانية عشرة ظهراً، بينما يقام تدريب فريق سوبر سبورت الساعة 3 مساءً على ملعب ستاد كلية الشرطة الرياضي بالعباسية، فيما يقام تدريب فريق مودرن فيوتشر الساعة الرابعة مساءً على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة.



ومن المقرر أن يحسم الجهاز الطبي للفريق مصير المصابين قبل اللقاء المرتقب، حيث كان مروان محسن يعانى من إجهاد في العضلة الخلفية، بينما الكاميرونى جوزيف نجويم يواصل التأهيل من الإصابة في العضلة الأمامية منذ فترة كبيرة.



وشدد المدرب البرتغالي على أهمية الفوز بنتيجة كبيرة في المباراة الأولى لأنها ستمثل انطلاقة الفريق في باقي المباريات وستمنح اللاعبين دافعاً قوياً لمواصلة الانتصارات والتأهل.



وأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي فريق مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة سوبر سبورت، ويدير المباراة تحكيميًا طاقم تحكيم من بوركينا فاسو، بقيادة جيان اوتارا حكم ساحة، ويعاونه سيدو طاميا وحبيب عمر مساعدين، وباتو بينوتى حكم رابع، فيما يراقب المباراة السوداني سابيت ليبردو، والجزائري محمد بنوزه مراقبًا للحكام.












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