5 معلومات عن مباراة الأهلى وميدياما الغانى اليوم السبت بدورى الأبطال

MENAFN - Youm7) يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى مع ميدياما الغاني فى مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا على ستاد السلام، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_طاقم حكام مباراة الأهلي وميدياما الغانى قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي تعيين المالي بوبو تراوري مسئولية حكماً لمباراة الأهلي وميدياما الغاني، يعاونه مواطنه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍ، فيما يكون سوري إبراهيما كيتا هو الحكم الرابع للمباراة. 2_ مشوار الاهلى وميدياما الغانىافتتح الاهلى مشواره بالنسخة الحالية لدوري ابطال افريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الاثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد فيما خاض ميدياما الغانى مباريات الدور التهميدى للبطولة وتخطى عقبة ريموستارس النيجيري ذهاباً بهدف دون رد وإياباً خسر بنفس النتيجة ليصعد للدور التالى عن طريق ركلات الترجيح 3-2 ثم واجه حوريا الغينى في دور الـ 32 للبطولة وفاز ذهاباً بثلاثية مقابل هدف وخسر إياباً بهدفين مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات. 3_ أرقام الاهلى أمام الاندية الغانيةوسبق للأهلي اللعب مع شباب بلوزداد ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا، بينما لم يلتق من قبل مع ميدياما.وتمثل مباراة الليلة الصدام السابع عشر للأهلى أمام الأندية الغانية بعدما لعب ضدهم 16 مباراة حقق 6 انتصارات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 5 مباريات. 4_ أرقام كولر مع الاهلىطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى لاعبيه بضرورة تدشين ضربة بداية موفقة في دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا بالفوز على ميدياما الغانى لمواصلة خطة الحفاظ على اللقب الافريقى لاسيما بعد وداع دوري السوبر الافريقى وخسارة كأس السوبر الافريقى.وتعادل الأهلي مع الجونة بهدف لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت باستاد خالد بشارة بالجونة والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز في أخر ظهور قبل التوقف الدولى.وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 72 مباراة، فاز فى 49 لقاءً، وتعادل فى 16 مباراة، وتلقى 7 هزائم، وسجل لاعبوه 131 هدفاً وتلقت شباكه 43، وخرج بشباك نظيفة فى 43 مباراة، وتوج كولر مع الأهلى بخمس بطولات هى السوبر المحلى "مرتين"، وكأس مصر "مرة"، ودورى أبطال أفريقيا "مرة"، والدورى الممتاز "مرة". 5_الاهلى يتفوق على ميدياما الغانى في القيمة التسويقية تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 30.50 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية لميدياما الغانى 200 ألف استرلينى.



