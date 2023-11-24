اليوم..مؤتمر صحفي لـ معتمد جمال وكابتن الزمالك للحديث عن مباراة أبو سليم

MENAFN - Youm7) يحضر معتمد جمال، القائم بمهام المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع قائد الفريق، اليوم السبت المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أبو سليم الليبى بالجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها غداً الأحد على ستاد برج العرب بالإسكندرية ، ويتحدث المدير الفني وقائد الفريق عن المباراة في حضور وسائل الإعلام.

فى سياق متصل يدرس معتمد جمال توظيف التونسى حمزة المثلوثى في مركز قلب الدفاع أمام أبو سليم الليبى لتعويض غيابات الخط الخلفى التي يعانى منها الفريق الأبيض في الفترة الحالية بسبب الإصابات

وعلى رأسها محمود علاء

وحسام عبد المجيد بالإضافة إلى غياب مصطفى الزنارى بسبب

الإيقاف.

ويعول معتمد جمال على خبرات حمزة المثلوثى في خط الدفاع خاصة أن الأخير شغل هذا المركز مؤخراً مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق للفريق الأبيض وقدم فيه مستوى جيد،ولكن المدرب سيحسم مصير المدافع الثانى المقرر أن يشارك بجوار محمد عبد الغنى في المران الأخير قبل مباراة أبو سليم الليبى.ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها غدا الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.يذكرأن فريق أبو سليم وصل إلى مصر الأحد الماضى لاقامة معسكر قبل مواجهة الزمالك بأسبوع للتعود على الأجواء