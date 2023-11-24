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ميدو جابر وايتوجا يقتربان من المشاركة مع المصرى أمام إنبى

11/24/2023 11:23:38 PM
(MENAFN- Youm7) استعاد النادي المصري خدمات الثنائي، ميدو جابر وفرانك إيتوجا، بعد المشاركة تدريجياً بتدريبات الفريق من يوم الخميس الماضي، وذلك بعد تعافيهما من الإصابة بينما من المقرر أن ينتظم باهر المحمدى في التدريبات بداية من يوم الأحد المقبل.



ويستعد النادي المصري لمواجهة إنبي في الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري والتي تجمع الفريقين في الأول من ديسمبر المقبل بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.



ويستأنف النادي المصري تدريباته عصر اليوم السبت على ستاد الكلية الحربية استعداداً للقاء المرتقب أمام الفريق البترولي.



من ناحية أخرى، وضع مسؤولو المصري، ملف تدعيم الهجوم على رأس الأولويات في الميركاتو الشتوي المرتقب يناير المقبل، وذلك تمهيداً لرحيل مروان حمدي لاعب الفريق بعد عرضه للبيع.



وقرر المصري عرض مروان حمدي للبيع بعد واقعة البصق على الجماهير في مباراة بيراميدز بالجولة الخامسة من دوري Nile، حيث قام اللاعب بذلك السلوك خلال عملية استبداله، في اللقاء الذي خسره المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



وكشف مصدر مسؤول بالنادي المصري خطة التدعيمات الشتوية للفريق فى يناير المقبل، حيث يبحث المصري عن تدعيم صفوفه بأقوى الصفقات لاستعادة مكانة الفريق البورسعيدي في جدول الدوري بين الكبار.



وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن النادي لا يركز على الأسماء الكبيرة وإنما على الصفقات التى تخدم طلبات الجهاز الفني والفريق، مضيفاً أن النادي لا يبحث عن ضم عدد كبير من اللاعبين فقط، ولكن يبحث عن اللاعب الذي سيشكل الفارق الفني مع المصري في المباريات.












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