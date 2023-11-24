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مصدر امني مصري: نجاح اليوم الأول للهدنة في تبادل الاسرى بين الفلسطينيين والاسرائيليين

11/24/2023 11:23:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 24 - 11 (كونا) -- أعلن مصدر أمني مصري رفيع المستوى اليوم الجمعة نجاح اليوم الأول للهدنة الانسانية في عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني تحت اشراف كامل من جانب السلطات المصرية.
وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط أن طواقم الصليب الأحمر الدولي استلمت 24 محتجزا من قبل حركة (حماس) في جنوب قطاع غزة وجرى نقلهم إلى معبر (رفح) البري من خلال السلطات المصرية لتسليمهم الى الجانب الاسرائيلي عبر معبر (نيتسانا).
وأضافت ان وفدا أمنيا مصريا اصطحب المحتجزين ال24 الذين تسلمتهم مصر من حركة (حماس) بعد تقديم الرعاية الطبية من خلال الأطقم الطبية المصرية المتخصصة فور وصولهم الى معبر رفح لتسليمهم الى اسرائيل.
وضمت قائمة المحتجزين ال24 المفرج عنهم 13 إسرائيليا و10 تايلانديين وفلبيني واحد.
وأشارت الوكالة الى أن الوفد الأمني المصري يتابع عملية استلام الأسرى الفلسطينيين بسجن (عوفر) والذي يضم 39 أسيرا فلسطينيا من النساء والأطفال من الضفة الغربية والقدس ضمن الدفعة الأولى من صفقة تبادل الأسرى التي جرى إبرامها بين حركة (حماس) الفلسطينية والكيان الاسرائيلي المحتل.
ويشمل اتفاق الهدنة الانسانية الذي تم التوصل اليه من خلال وساطة برعاية مصرية – قطرية – امريكية تبادل 50 من الأسرى من النساء والأطفال لدى قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية على أن تتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق. (النهاية)

ع ف ف / ر ج



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