مصدر امني مصري: نجاح اليوم الأول للهدنة في تبادل الاسرى بين الفلسطينيين والاسرائيليين

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 24 - 11 (كونا) -- أعلن مصدر أمني مصري رفيع المستوى اليوم الجمعة نجاح اليوم الأول للهدنة الانسانية في عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني تحت اشراف كامل من جانب السلطات المصرية.
وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط أن طواقم الصليب الأحمر الدولي استلمت 24 محتجزا من قبل حركة (حماس) في جنوب قطاع غزة وجرى نقلهم إلى معبر (رفح) البري من خلال السلطات المصرية لتسليمهم الى الجانب الاسرائيلي عبر معبر (نيتسانا).
وأضافت ان وفدا أمنيا مصريا اصطحب المحتجزين ال24 الذين تسلمتهم مصر من حركة (حماس) بعد تقديم الرعاية الطبية من خلال الأطقم الطبية المصرية المتخصصة فور وصولهم الى معبر رفح لتسليمهم الى اسرائيل.
وضمت قائمة المحتجزين ال24 المفرج عنهم 13 إسرائيليا و10 تايلانديين وفلبيني واحد.
وأشارت الوكالة الى أن الوفد الأمني المصري يتابع عملية استلام الأسرى الفلسطينيين بسجن (عوفر) والذي يضم 39 أسيرا فلسطينيا من النساء والأطفال من الضفة الغربية والقدس ضمن الدفعة الأولى من صفقة تبادل الأسرى التي جرى إبرامها بين حركة (حماس) الفلسطينية والكيان الاسرائيلي المحتل.
ويشمل اتفاق الهدنة الانسانية الذي تم التوصل اليه من خلال وساطة برعاية مصرية – قطرية – امريكية تبادل 50 من الأسرى من النساء والأطفال لدى قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية على أن تتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق. (النهاية)
ع ف ف / ر ج
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