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دوري (روشن) السعودي .. النصر يفوز على نظيره الأخدود بثلاثية نظيفة

11/24/2023 11:23:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 24 - 11 (كونا) -- فاز نادي النصر السعودي اليوم الجمعة على نظيره نادي الأخدود ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين بنتيجة (3-0).
جاء ذلك خلال لقاء جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة (14) من بطولة الدوري على ملعب (الأول بارك) بالرياض.
ومنذ بداية المبارة لعب النصر مهاجما ليحرز اللاعب سامي النجعي الهدف الأول للنصر في الدقيقة 13 في حين سجل النجم كريستيانو رونالدو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 77 و80 من المباراة.
وفي مباريات أخرى من نفس الجولة فاز نادي الطائي على نظيره الرائد بنتيجة (4-3) على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد في مدينة حائل. (النهاية)

ع س ط / ر ج



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