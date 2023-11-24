دوري (روشن) السعودي .. النصر يفوز على نظيره الأخدود بثلاثية نظيفة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 24 - 11 (كونا) -- فاز نادي النصر السعودي اليوم الجمعة على نظيره نادي الأخدود ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين بنتيجة (3-0).
جاء ذلك خلال لقاء جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة (14) من بطولة الدوري على ملعب (الأول بارك) بالرياض.
ومنذ بداية المبارة لعب النصر مهاجما ليحرز اللاعب سامي النجعي الهدف الأول للنصر في الدقيقة 13 في حين سجل النجم كريستيانو رونالدو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 77 و80 من المباراة.
وفي مباريات أخرى من نفس الجولة فاز نادي الطائي على نظيره الرائد بنتيجة (4-3) على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد في مدينة حائل. (النهاية)
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