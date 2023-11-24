اليمن يدين تصريحات غير مسؤولة لبرلماني هولندي أنكر فيها حقوق الفلسطينيين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 24 - 11 (كونا) -- دان اليمن بشدة اليوم الجمعة التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها البرلماني الهولندي خيرت فيلدرز وأنكر فيها حق الشعب الفلسطيني في دولته و"تبنى فيها وهم إمكانية حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن".
وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان "إن تلك التصريحات تعد تدخلا سافرا ومرفوضا في أكثر القضايا حساسية في المنطقة العربية وينطوي عليها تحريض مرفوض لتهجير الشعب الفلسطيني الشقيق صاحب الحق في أرضه".
وأعربت الوزارة عن "إدانتها لهذا التدخل السافر والتحريض المجرم مشيدة بصمود الشعب الفلسطيني ودفاعه المشروع عن نفسه وأرضه" مؤكدة تضامنها مع المملكة الأردنية في الرد على تلك التصريحات المشينة.
وكان فيلدرز قد أدلى بتصريحاته المناوئة للاسلام والعرب عقب فوز حزب (من أجل الحرية) الهولندي الذي يتزعمه الأربعاء الماضي ب37 مقعدا في البرلمان الهولندي أي أكثر من ضعف حصته في الانتخابات السابقة ليتصدر بذلك بقية الأحزاب الهولندية ما يؤهله لقيادة التحالفات الخاصة بتشكيل الحكومة. (النهاية)
س ن ص / ر ج
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