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اليمن يدين تصريحات غير مسؤولة لبرلماني هولندي أنكر فيها حقوق الفلسطينيين

11/24/2023 11:23:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 24 - 11 (كونا) -- دان اليمن بشدة اليوم الجمعة التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها البرلماني الهولندي خيرت فيلدرز وأنكر فيها حق الشعب الفلسطيني في دولته و"تبنى فيها وهم إمكانية حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن".
وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان "إن تلك التصريحات تعد تدخلا سافرا ومرفوضا في أكثر القضايا حساسية في المنطقة العربية وينطوي عليها تحريض مرفوض لتهجير الشعب الفلسطيني الشقيق صاحب الحق في أرضه".
وأعربت الوزارة عن "إدانتها لهذا التدخل السافر والتحريض المجرم مشيدة بصمود الشعب الفلسطيني ودفاعه المشروع عن نفسه وأرضه" مؤكدة تضامنها مع المملكة الأردنية في الرد على تلك التصريحات المشينة.
وكان فيلدرز قد أدلى بتصريحاته المناوئة للاسلام والعرب عقب فوز حزب (من أجل الحرية) الهولندي الذي يتزعمه الأربعاء الماضي ب37 مقعدا في البرلمان الهولندي أي أكثر من ضعف حصته في الانتخابات السابقة ليتصدر بذلك بقية الأحزاب الهولندية ما يؤهله لقيادة التحالفات الخاصة بتشكيل الحكومة. (النهاية)

س ن ص / ر ج



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