-->

Saturday, 25 November 2023 08:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إسبانيا تستدعي سفيرة إسرائيل لديها احتجاجا على الاتهامات ضد رئيس وزرائها

11/24/2023 11:23:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 24 - 11 (كونا) -- أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية اليوم الجمعة انها استدعت السفيرة الإسرائيلية في مدريد لتقديم توضيحات حول الاتهامات "الكاذبة وغير المقبولة" التي وجهتها حكومة إسرائيل ضد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.
وقالت مصادر في وزارة الخارجية للصحفيين ان الوزير خوسيه مانويل ألباريس استدعى السفيرة الإسرائيلية في مدريد بعد اتهام وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين رئيس الوزراء الإسباني ب"دعم الإرهاب" واستدعائه السفير الإسباني في القدس.
ووصف وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في وقت سابق اليوم اتهامات نظيره الإسرائيلي ضد سانشيز "بدعم الإرهاب" بأنها "خطرة وكاذبة وغير مقبولة" مؤكدا ان إسبانيا "سترد في الوقت المناسب". (النهاية)

ه ن د / ر ج



MENAFN24112023000071011013ID1107483135

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث