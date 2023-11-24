إسبانيا تستدعي سفيرة إسرائيل لديها احتجاجا على الاتهامات ضد رئيس وزرائها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 24 - 11 (كونا) -- أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية اليوم الجمعة انها استدعت السفيرة الإسرائيلية في مدريد لتقديم توضيحات حول الاتهامات "الكاذبة وغير المقبولة" التي وجهتها حكومة إسرائيل ضد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.
وقالت مصادر في وزارة الخارجية للصحفيين ان الوزير خوسيه مانويل ألباريس استدعى السفيرة الإسرائيلية في مدريد بعد اتهام وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين رئيس الوزراء الإسباني ب"دعم الإرهاب" واستدعائه السفير الإسباني في القدس.
ووصف وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في وقت سابق اليوم اتهامات نظيره الإسرائيلي ضد سانشيز "بدعم الإرهاب" بأنها "خطرة وكاذبة وغير مقبولة" مؤكدا ان إسبانيا "سترد في الوقت المناسب". (النهاية)
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