-->

Saturday, 25 November 2023 08:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمم المتحدة: دخول أكبر قافلة إغاثة إلى غزة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية

11/24/2023 11:23:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 24 - 11 (كونا) -- أعلنت الأمم المتحدة اليوم الجمعة دخول أكبر قافلة إغاثة إلى قطاع غزة تضم 200 شاحنة مساعدات منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في السابع من أكتوبر الماضي وذلك في إطار بدء الهدنة المتفق عليها بين حركة (حماس) والكيان الإسرائيلي المحتل.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان أن القافلة أرسلت إلى معبر (رفح) بين مصر وغزة حيث فرغت 137 شاحنة من حمولاتها في نقطة استقبال تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وأضاف البيان أنه بذلك دخل القطاع 129 ألف لتر من الوقود فيما أجلي 21 مريضا من ذوي الحالات الحرجة من شمال غزة في إطار عملية طبية واسعة النطاق.
وأوضح أن المساعدات قدمت لمئات آلاف الأشخاص في غزة إذ شملت الغذاء والمياه والإمدادات الطبية وغيرها من المواد الإنسانية مشيرا إلى أن فرق الإغاثة من الأمم المتحدة وشركائها ستواصل توسيع نطاق العمل لتلبية احتياجات السكان في أنحاء غزة خلال الأيام المقبلة.
وفي السياق قال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند إن الهدنة الإنسانية دخلت حيز التنفيذ اليوم في ظل "هدوء نسبي سمح بدخول شاحنات محملة بالمساعدات إلى غزة".
وأشار وينسلاند في بيان صحفي منفصل الى أن هذه التطورات تعد إنجازا إنسانيا مهما يتعين البناء عليه مؤكدا أهمية إدخال مزيد من المساعدات والإمدادات إلى القطاع بشكل آمن ومستمر لتخفيف المعاناة الهائلة للمدنيين.
وأعرب عن تقديره وإشادته بحكومات قطر ومصر والولايات المتحدة لجهودها الحثيثة لتسهيل هذا الاتفاق داعيا جميع الأطراف المعنية إلى الإيفاء بالتزاماتها والامتناع عن أي أعمال يمكن أن تؤثر على التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق.
كما حث المسؤول الأممي الأطراف على بذل كل جهد ممكن للتوصل إلى إيقاف ممتد لإطلاق النار والسعي إلى تحقيق مستقبل أكثر سلاما. (النهاية)

ع س ت / ر ج



MENAFN24112023000071011013ID1107483134

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث