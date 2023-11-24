الأمم المتحدة: دخول أكبر قافلة إغاثة إلى غزة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 24 - 11 (كونا) -- أعلنت الأمم المتحدة اليوم الجمعة دخول أكبر قافلة إغاثة إلى قطاع غزة تضم 200 شاحنة مساعدات منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في السابع من أكتوبر الماضي وذلك في إطار بدء الهدنة المتفق عليها بين حركة (حماس) والكيان الإسرائيلي المحتل.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان أن القافلة أرسلت إلى معبر (رفح) بين مصر وغزة حيث فرغت 137 شاحنة من حمولاتها في نقطة استقبال تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وأضاف البيان أنه بذلك دخل القطاع 129 ألف لتر من الوقود فيما أجلي 21 مريضا من ذوي الحالات الحرجة من شمال غزة في إطار عملية طبية واسعة النطاق.
وأوضح أن المساعدات قدمت لمئات آلاف الأشخاص في غزة إذ شملت الغذاء والمياه والإمدادات الطبية وغيرها من المواد الإنسانية مشيرا إلى أن فرق الإغاثة من الأمم المتحدة وشركائها ستواصل توسيع نطاق العمل لتلبية احتياجات السكان في أنحاء غزة خلال الأيام المقبلة.
وفي السياق قال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند إن الهدنة الإنسانية دخلت حيز التنفيذ اليوم في ظل "هدوء نسبي سمح بدخول شاحنات محملة بالمساعدات إلى غزة".
وأشار وينسلاند في بيان صحفي منفصل الى أن هذه التطورات تعد إنجازا إنسانيا مهما يتعين البناء عليه مؤكدا أهمية إدخال مزيد من المساعدات والإمدادات إلى القطاع بشكل آمن ومستمر لتخفيف المعاناة الهائلة للمدنيين.
وأعرب عن تقديره وإشادته بحكومات قطر ومصر والولايات المتحدة لجهودها الحثيثة لتسهيل هذا الاتفاق داعيا جميع الأطراف المعنية إلى الإيفاء بالتزاماتها والامتناع عن أي أعمال يمكن أن تؤثر على التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق.
كما حث المسؤول الأممي الأطراف على بذل كل جهد ممكن للتوصل إلى إيقاف ممتد لإطلاق النار والسعي إلى تحقيق مستقبل أكثر سلاما. (النهاية)
ع س ت / ر ج
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