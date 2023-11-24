الرئيس الجزائري يدعو للتعامل مع ملف إصلاح مجلس الأمن الدولي بإلحاح واستعجال كبيرين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 24 - 11 (كونا) -- دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الجمعة قادة الدول الإفريقية إلى "ضرورة التعامل مع ملف إصلاح مجلس الأمن الدولي بإلحاح واستعجال كبيرين" مطالبا "بتصحيح الظلم التاريخي المسلط على القارة الإفريقية الغائبة عن عضوية دائمة في هذه الهيئة الأممية".
وقال الرئيس الجزائري في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير الخارجية أحمد عطاف أمام فعاليات القمة ال15 لمجموعة العشرة التابعة للاتحاد الافريقي والمعنية بملف إصلاح مجلس الأمن بمدينة (أويالا) في غينيا الاستوائية إن هذه القمة "تنعقد في ظرف دولي وإقليمي مثقل بالتحديات والمخاطر وفي ظل أزمة حادة ألمت بمنظومة الأمن الجماعي ووسط الشلل شبه التام الذي يطال مجلس الأمن الدولي".
وأضاف أن تتابع الأزمات والصراعات والنزاعات بصورة متسارعة وتراكمها بشكل غير مسبوق واستفحالها دون تحرك فعلي وهادف من المجموعة الدولية للتكفل الأمثل بها يفرض على المجموعة الدولية أكثر من أي وقت مضى ضرورة إحاطة هذا الملف بالعناية اللازمة والتعامل معه بكل صرامة وحزم وعزم باعتبار أن هذا الملف يطرح نفسه اليوم بإلحاح واستعجال كبيرين.
واستشهد في هذا السياق "بالواقع المتأزم للقارة الافريقية لاسيما في منطقة الساحل الصحراوي التي تعاني من استيطان آفة الإرهاب والجريمة المنظمة وانتشار بؤر التوتر وعدم الاستقرار وما يعيشه الفلسطينيون من مأساة حقيقية تتفاقم يوما بعد يوم بسبب عجز المنظومة الأممية الجامعة عن ردع المحتل الصهيوني عن جرائمه وكف انتهاكاته بحق قواعد القانون الدولي التي أقرتها ذات المنظومة الأممية".
وأضاف تبون أن "موقف القارة الإفريقية الموحد يجب أن يؤكد على ضرورة بلورة تصور يمكن هذه الهيئة الأممية المركزية من النأي بنفسها عن التجاذب والاستقطاب والتركيز أكثر على الدور المنوط بها والمسؤولية الملقاة على عاتقها وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة مع التأكيد على عملية إصلاح تعيد للمجلس فعاليته وقدرته على التحرك في وجه التهديدات المتنامية للسلم والأمن الدوليين".
وأشار في كلمته إلى أنه وفي إطار المفاوضات الحكومية حول عملية إصلاح مجلس الأمن فإن موقف افريقيا الموحد "يجب أن يشدد على ضرورة تصحيح الظلم المسلط على القارة الإفريقية كونها الغائب والمغيب الوحيد في فئة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي والأقل تمثيلا ضمن فئة الأعضاء غير الدائمين على الرغم من أنها تظل معنية بأكثر من 70 بالمئة من المواضيع والقضايا المدرجة على جدول أعمال المجلس".
كما أكد أن بلاده ستعمل خلال عضويتها المقبلة بمجلس الأمن بالتنسيق مع أشقائها الأفارقة من جمهوريتي سيراليون وموزمبيق لتعزيز صوت افريقيا داخل هذه الهيئة الأممية المركزية والدفاع عن الانشغالات والاهتمامات وتطلعات الشعوب الإفريقية لضمان الفعالية والتأثير في الدفاع عن قضاياها العادلة. (النهاية)
م ر / ف ا س
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