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الرئيس الجزائري يدعو للتعامل مع ملف إصلاح مجلس الأمن الدولي بإلحاح واستعجال كبيرين

11/24/2023 11:23:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 24 - 11 (كونا) -- دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الجمعة قادة الدول الإفريقية إلى "ضرورة التعامل مع ملف إصلاح مجلس الأمن الدولي بإلحاح واستعجال كبيرين" مطالبا "بتصحيح الظلم التاريخي المسلط على القارة الإفريقية الغائبة عن عضوية دائمة في هذه الهيئة الأممية".
وقال الرئيس الجزائري في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير الخارجية أحمد عطاف أمام فعاليات القمة ال15 لمجموعة العشرة التابعة للاتحاد الافريقي والمعنية بملف إصلاح مجلس الأمن بمدينة (أويالا) في غينيا الاستوائية إن هذه القمة "تنعقد في ظرف دولي وإقليمي مثقل بالتحديات والمخاطر وفي ظل أزمة حادة ألمت بمنظومة الأمن الجماعي ووسط الشلل شبه التام الذي يطال مجلس الأمن الدولي".
وأضاف أن تتابع الأزمات والصراعات والنزاعات بصورة متسارعة وتراكمها بشكل غير مسبوق واستفحالها دون تحرك فعلي وهادف من المجموعة الدولية للتكفل الأمثل بها يفرض على المجموعة الدولية أكثر من أي وقت مضى ضرورة إحاطة هذا الملف بالعناية اللازمة والتعامل معه بكل صرامة وحزم وعزم باعتبار أن هذا الملف يطرح نفسه اليوم بإلحاح واستعجال كبيرين.
واستشهد في هذا السياق "بالواقع المتأزم للقارة الافريقية لاسيما في منطقة الساحل الصحراوي التي تعاني من استيطان آفة الإرهاب والجريمة المنظمة وانتشار بؤر التوتر وعدم الاستقرار وما يعيشه الفلسطينيون من مأساة حقيقية تتفاقم يوما بعد يوم بسبب عجز المنظومة الأممية الجامعة عن ردع المحتل الصهيوني عن جرائمه وكف انتهاكاته بحق قواعد القانون الدولي التي أقرتها ذات المنظومة الأممية".
وأضاف تبون أن "موقف القارة الإفريقية الموحد يجب أن يؤكد على ضرورة بلورة تصور يمكن هذه الهيئة الأممية المركزية من النأي بنفسها عن التجاذب والاستقطاب والتركيز أكثر على الدور المنوط بها والمسؤولية الملقاة على عاتقها وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة مع التأكيد على عملية إصلاح تعيد للمجلس فعاليته وقدرته على التحرك في وجه التهديدات المتنامية للسلم والأمن الدوليين".
وأشار في كلمته إلى أنه وفي إطار المفاوضات الحكومية حول عملية إصلاح مجلس الأمن فإن موقف افريقيا الموحد "يجب أن يشدد على ضرورة تصحيح الظلم المسلط على القارة الإفريقية كونها الغائب والمغيب الوحيد في فئة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي والأقل تمثيلا ضمن فئة الأعضاء غير الدائمين على الرغم من أنها تظل معنية بأكثر من 70 بالمئة من المواضيع والقضايا المدرجة على جدول أعمال المجلس".
كما أكد أن بلاده ستعمل خلال عضويتها المقبلة بمجلس الأمن بالتنسيق مع أشقائها الأفارقة من جمهوريتي سيراليون وموزمبيق لتعزيز صوت افريقيا داخل هذه الهيئة الأممية المركزية والدفاع عن الانشغالات والاهتمامات وتطلعات الشعوب الإفريقية لضمان الفعالية والتأثير في الدفاع عن قضاياها العادلة. (النهاية)

م ر / ف ا س



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